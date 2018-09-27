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На Украине обвинили Венгрию в «гуманитарной агрессии»

Политика

Киеву необходимо назначить «уполномоченного по противодействию гуманитарной агрессии Венгрии»

Киев, 27 сентября 2018, 15:38 — REGNUM  Венгрия ведет «гуманитарную агрессию» против Закарпатской области Украины, заявил 27 сентября секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Насаждаются культурно-языковые ценности Венгрии, раздаются паспорта и гражданство, массово ведется фактически пропаганда», — заявил Винник в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Киеву необходимо назначить «уполномоченного по противодействию гуманитарной агрессии Венгрии» при министерстве иностранных дел Украины.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи гражданам Украины венгерских паспортов консулом Венгрии в Закарпатской области.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может и дальше замедлять интеграцию Украины в евроструктуры.

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Политическая жизнь Украины
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