«Потерпевший поражение президент Мальдив пытается остаться у власти»

Мале, , 20:39 — REGNUM 26 сентября официальный представитель объединённой оппозиции Ахмед Махлуф, ссылаясь на источники в правительстве страны, заявил, что действующий президент Мальдивской республики Абдулла Ямин пытается найти способы остаться у власти, несмотря на то, что он публично признал свой проигрыш на выборах кандидату от объединённой оппозиции Ибрагиму Мохаммеду Солиху.

Как сообщает индийская газета «Джагран», официальный представитель объединённой оппозиции настаивает на том, что Абдулла Ямин оказывает давление на избирательную комиссию, требуя аннулировать результаты прошедших 23 сентября президентских выборов. Кроме того, Ямин якобы ищет сторонников среди представителей силовых структур, которые могли бы предъявить доказательства фальсификаций результатов выборов, а также подавить возможные проявления недовольства среди населения.

Опасения оппозиции обусловлены опытом прошлых президентских выборов 2013 года, когда Верховный суд Мальдивской республики признал результаты выборов, в которых Абдулла Ямин также проиграл, недействительными, после чего Ямину удалось избраться на новый срок.