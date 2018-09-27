Госдума приняла закон о пенсионной системе и на этом не остановится

Москва, , 15:38 — REGNUM Госдума продолжит работу над пенсионным законодательством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Нам предстоит сложный переходный период. Если мы пройдем его достойно, оперативно реагируя на вызовы, если мы реализуем те цели, которые заложены в майском указе президента, то в стране люди будут жить дольше, старость будет наступать позже, а пенсионеры будут получать достойную пенсию», — сказал Исаев.

Кроме того, при обсуждении закона о пенсионной системе Госдума приняла решение в рамках «правительственных часов» с участием главы Минтруда Максима Топилина отдельно останавливаться на вопросах реализации пакета новых пенсионных норм, а также на анализе последствий принятия закона.

Госдума приняла закон о пенсионной системе. В частности, пенсионный возраст мужчин и женщин повышается на пять лет, нормы также коснутся представителей коренных малочисленных народов.

Предполагается, что Совфед обсудит проект закона в октябре. В случае одобрения документ поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

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