Главарь ОУН*: Венгрия должна ответить за геноцид почти 80-летней давности

Киев, , 17:01 — REGNUM Украина должна официально предъявить Венгрии счёт за события 1939 года, заявил нынешний главарь Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак 27 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Руководитель экстремистов считает, что таким образом следует ответить на заявление МИД Венгрии о нарушении Украиной прав венгерского меньшинства Закарпатья:

«В 1939 году 100-тысячная оккупационная венгерская армия, как союзник нацистской Германии, перешла границу Карпатской Украины и развернула карательную операцию на территории современного Закарпатья. Оккупационная власть действовала жестоко, как во время геноцида… Украина имеет все основания требовать моральную и материальную компенсацию за преступления, совершённые Венгрией на землях Карпатской Украины», — подчеркнул Червак.

Напомним, 26 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Петр Порошенко поощряет разжигание ненависти к венгерскому национальному меньшинству на Украине.

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