Президент Мальдив отказался выпустить оппозиционеров из тюрем

Мале, , 17:18 — REGNUM 26 сентября официальный представитель Прогрессивной партии Мальдив заявил о том, что президент Абдулла Ямин, проигравший прошедшие 23 сентября выборы единому кандидату от оппозиции Ибрагиму Мохаммеду Солиху, не собирается выпускать на волю представителей оппозиции. В частности, особое беспокойство партии вызывает заключение Момуна Абдул Гаюма, бывшего президента Мальдив.

Как сообщает индийская газета «Джагран», после поражения на выборах Абдулла Ямин обещал выпустить всех оппозиционеров, несправедливо посаженных за решетку, однако по прошествии трёх дней после выборов из-под стражи освобождено лишь пять представителей оппозиции. При этом один из главных оппонентов действующего президента, Момун Абдул Гаюм, так и не вышел на свободу, хотя суд постановил отпустить бывшего президента ещё 24 сентября.

До проведения выборов 23 сентября Абдулла Ямин обеспечил невозможность участия в выборах опасных оппонентов, засадив их за решетку, но это не помогло ему получить достаточную для победы поддержку избирателей.