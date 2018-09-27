Франция: 23 автодорожных моста нуждаются в ремонте

Париж, 27 сентября 2018, 15:39 — REGNUM Министерство транспорта Франции объявило, что в настоящее время 23 автодорожных моста нуждаются в ремонте, сообщает France24.
После катастрофы в Генуе, французское правительство поручило провести проверку дорожной инфраструктуры во Франции.
Министерство транспорта присвоило этим мостам категории: от удовлетворительного до более тревожного, требующего ремонт.
«Эта классификация состояния мостов является инструментом, указывающим уровень необходимого ремонта и степень срочности. Это не означает, что есть угроза безопасности», — поспешили успокоить в министерстве.
Большинство мостов относятся к категории «есть незначительные дефекты». 21 мост «нуждается в ремонтных работах без особой срочности».
При этом, независимая проверка показала, что более половины автодорожных мостов нуждаются в ремонте. В 7% случаев ущерб был признан более серьезным.
В ходе проверки рекомендуется увеличить бюджет примерно до 1 млрд евро в год. Правительство намерено увеличить его до 930 миллионов к 2023 году.
Напомним, согласно независимому аудиту, проведенному по заказу правительства Франции, 30% мостов нуждаются в ремонте, а 7% могут в конечном итоге рухнуть.
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