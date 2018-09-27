Катар предоставит работу 100 тысячам пакистанцев

Нью-Йорк, США, , 16:31 — REGNUM В ходе встречи 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши и его катарский коллега Мухаммад бин Абдулрахман Аль-Тхани обсудили возможности для развития двусторонних отношений.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, глава внешнеполитического ведомства Катара предложил 100 тысяч рабочих мест для выходцев из Пакистана. Рабочие места будут предоставлены для мигрантов высокой и средней квалификации. На данный момент, в Катаре, как и во всех остальных странах Персидского залива, трудится большое число выходцев из Пакистана. Кроме вопроса миграции, страны договорились стимулировать двустороннюю торговлю в сфере фармацевтики и текстиля.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши принимает участие в 73 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр должен выступить перед Генассамблеей 29 сентября.