Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Дональд Трамп согласился нормализовать отношения с Пакистаном

Политика

Президент США Дональд Трамп согласился нормализовать отношения с Пакистаном во время краткой встречи с министром иностранных дел Пакистана на полях Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 17:15 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что 25 сентября во время приёма он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр иностранных дел Пакистана выразил желание его страны нормализовать отношения с США. Президент США согласился с предложением Шаха Мехмуда Куреши, а также передал через него поздравления премьер-министру Пакистана Имран Хану с победой на выборах. Министр иностранных дел Пакистана также встретился с госсекретарём США Майком Помпео и его женой. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств проведут расширенные переговоры «для нормализации отношений» 2 октября.

В начале сентября стало известно, что Пентагон отказался предоставить Пакистану помощь в размере 300 миллионов долларов. В США отказ объяснили недостаточностью мер, предпринимаемых Пакистаном для борьбы с терроризмом.

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Зарубежная хроника
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