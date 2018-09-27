Дональд Трамп согласился нормализовать отношения с Пакистаном

Нью-Йорк, США, , 17:15 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что 25 сентября во время приёма он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр иностранных дел Пакистана выразил желание его страны нормализовать отношения с США. Президент США согласился с предложением Шаха Мехмуда Куреши, а также передал через него поздравления премьер-министру Пакистана Имран Хану с победой на выборах. Министр иностранных дел Пакистана также встретился с госсекретарём США Майком Помпео и его женой. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств проведут расширенные переговоры «для нормализации отношений» 2 октября.

В начале сентября стало известно, что Пентагон отказался предоставить Пакистану помощь в размере 300 миллионов долларов. В США отказ объяснили недостаточностью мер, предпринимаемых Пакистаном для борьбы с терроризмом.