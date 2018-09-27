Правительство Пакистана обвиняет своих предшественников в развале экономики

Исламабад, , 16:50 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что виновницей нынешнего экономического кризиса является бывшее правительство партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа)».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе своего выступления перед нижней палатой парламента, Национальной Ассамблеей, Фавад Чаудхри сравнил роль Пакистанской мусульманской лиги с Британской Ост-Индской торговой компанией, превратившей государства на полуострове Индостан в свою колонию. Министр информации и телерадиовещания также назвал конкретные имена «виновников» нынешнего кризиса: это бывший министр финансов Ишак Дар «и компания».

По мнению Фавада Чаудхри, оппозиция напрасно критикует новое правительство, ведь результаты его деятельности за короткое время превзошли «все, что сделало бывшее правительство за пять лет».