Арктическую экипировку для спецназа от «Калашникова» испытали холодом

Москва, , 15:29 — REGNUM Выполнятьзадачи в условиях пониженных температур военнослужащие специальных подразделений ВС РФ смогут в комфортном обмундировании. «Арктический» комплект экипировки и снаряжения создал концерн «Калашников» при участии Минобороны РФ и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный Десант». Об этом сообщается на сайте концерна.

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В составе экипировки — рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур, специальные транспортные контейнеры. Всего более 40 наименований.

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Все элементы экипировки уже прошли испытания и холодом (до — 47 градусов), и ветром — до 25 м/с и выше, и 100-процентной влажностью. Их опробовали сами специалисты концерна «Калашников» и военнослужащие Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр.

«Опытные образцы экипировки были представлены на форуме «Армия-2018», — добавили в пресс-службе концерна.

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