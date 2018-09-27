Президент Мун Чжэ Ин посодействует проведению саммита Японии и КНДР

Нью-Йорк, США, , 20:26 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сообщил, что готов оказать содействие и поддержку в проведении саммита на высшем уровне между КНДР и Японией, так как от отношений между ними напрямую зависит безопасность на Корейском полуострове.

Президент Мун сделал такое заявление во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает южнокорейский новостной портал KBS. Также Мун Чжэ Ин проинформировал своего коллегу о том, что он передал сообщение премьер-министра Абэ лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а также поблагодарил за помощь в проведении межкорейского саммита 18−20 сентября.

Кроме того, южнокорейский президент за закрытыми дверями сообщил Синдзо Абэ о результатах саммита и передал слова Ким Чен Ына о готовности встретиться в подходящее время.