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Президент Мун Чжэ Ин посодействует проведению саммита Японии и КНДР

Политика

Президент Южной Кореи стремится сблизить позиции двух государств и помочь провести саммит на высшем уровне

Президент Мун Чжэ Ин посодействует проведению саммита Японии и КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мун Чжэ Ин

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 20:26 — REGNUM  Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сообщил, что готов оказать содействие и поддержку в проведении саммита на высшем уровне между КНДР и Японией, так как от отношений между ними напрямую зависит безопасность на Корейском полуострове.

Президент Мун сделал такое заявление во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает южнокорейский новостной портал KBS. Также Мун Чжэ Ин проинформировал своего коллегу о том, что он передал сообщение премьер-министра Абэ лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а также поблагодарил за помощь в проведении межкорейского саммита 18−20 сентября.

Кроме того, южнокорейский президент за закрытыми дверями сообщил Синдзо Абэ о результатах саммита и передал слова Ким Чен Ына о готовности встретиться в подходящее время.

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Зарубежная хроника
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