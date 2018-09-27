Северокорейские СМИ потребовали от Японии компенсации и извинений

Пхеньян, , 16:20 — REGNUM В главной северокорейской газете «Нодон Синмун» на фоне дискуссий о саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Японии Синдзо Абэ появился призыв к Японии принести извинения и выплатить компенсацию за действия, совершенные в период колониализма. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Также газета обрушилась с жесткой критикой на страну восходящего солнца за наращивание своей военной мощи, что объясняется как ответная мера на исходящую от КНДР угрозу безопасности Японии. При этом, ранее премьер-министр Абэ высказывал желание встретиться с лидером Северной Кореи, чтобы обсудить проблему похищения японских граждан.

В свою очередь в КНДР ждут первого шага от Японии, которым и должна стать выплата компенсации за ущерб, нанесённый с 1910 по 1945 год, когда Корея была колонией. Примечательно, что в данный момент министры иностранных дел КНДР и Японии находятся на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и эксперты не исключают их личной встречи.