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Северокорейские СМИ потребовали от Японии компенсации и извинений

Политика

Северокорейские СМИ осудили деяния Японии, совершенные в период колониального владычества над Кореей

Северокорейские СМИ потребовали от Японии компенсации и извинений
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
«Проси живота или смерти»

Пхеньян, 27 сентября 2018, 16:20 — REGNUM  В главной северокорейской газете «Нодон Синмун» на фоне дискуссий о саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Японии Синдзо Абэ появился призыв к Японии принести извинения и выплатить компенсацию за действия, совершенные в период колониализма. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Также газета обрушилась с жесткой критикой на страну восходящего солнца за наращивание своей военной мощи, что объясняется как ответная мера на исходящую от КНДР угрозу безопасности Японии. При этом, ранее премьер-министр Абэ высказывал желание встретиться с лидером Северной Кореи, чтобы обсудить проблему похищения японских граждан.

В свою очередь в КНДР ждут первого шага от Японии, которым и должна стать выплата компенсации за ущерб, нанесённый с 1910 по 1945 год, когда Корея была колонией. Примечательно, что в данный момент министры иностранных дел КНДР и Японии находятся на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и эксперты не исключают их личной встречи.

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Зарубежная хроника
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