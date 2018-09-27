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ЕСПЧ отклонил жалобу лидера РПК

Политика

Судебная инстанция не нашла аргументов в подтверждение слов Оджалана

Анкара, 27 сентября 2018, 15:22 — REGNUM  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу поданную лидером Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное заключение в турецкой тюрьме, сообщает 27 сентября Anadolu.

Оджалан утверждал, что в 2008 году подвергся пыткам со стороны тюремной стражи, которая пыталась произвести обыск в его камере. ЕСПЧ нашел данное утверждение спорным.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Лидер курдских повстанцев Абдулла Оджалан был приговорен судом Турции к смертной казни в 1999 году, однако из-за введенного в стране моратория приговор был заменен пожизненным сроком.

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