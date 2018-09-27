«Врачи без границ» обвинили ЕС в гуманитарном кризисе «у ворот Европы»

Рим, , 15:11 — REGNUM Власти Евросоюза создают гуманитарный кризис «у ворот Европы», после чего отказываются разбираться с последствиями этого кризиса, заявила в четверг, 27 сентября, глава итальянского подразделения «Врачей без границ» Клаудиа Лодезани, передает Il Giornale.

Комментируя ситуацию с судном Aquarius, которое перевозило нелегальных мигрантов, но не было впущено ни в итальянские, ни во французские порты, Лодезани заявила, что «и Сальвини, и Макрон, и Орбан», как и все остальные лидеры европейских стран, в равной степени несут ответственность за происходящее.

Глава «Врачей без границ» выразила свое удивление тому факту, что Евросоюз не способен проводить политику, которая бы позволила решить проблему. Она отметила, что сейчас мигрантов «используют в качестве заложников» для достижения своих политических целей.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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