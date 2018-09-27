Архиепископ Кипра поддержал автокефалию УПЦ — МИД Украины

Никосия, , 15:40 — REGNUM Архиепископ Кипра Хрисостомос II поддержал идею предоставления автокефалии Украинской православной церкви, заявил посол Украины на Кипре Борис Гуменюк 26 сентября, сообщил официальный сайт министерства иностранных дел Украины.

Во время беседы с украинским дипломатом, священник:

«Выразил поддержку Украине и украинскому народу, особенно подчеркнув право Украины, как большого независимого государства, иметь свою независимую автокефальную церковь», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В благодарность, посол подарил архиепископу Кипра полотенце с вышитым портретом Тараса Шевченко.

Напомним, ранее МИД Украины заявил, якобы украинскую автокефалию поддерживает Ватикан, однако в центре мирового католицизма эту информацию опровергли.

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