630 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

Москва, , 15:08 — REGNUM Жители Сирии, вынужденные покинуть свои дома из-за военных действий, продолжают возвращаться в места постоянного проживания. Только за сутки 26 сентября в Восточную Гуту в сирийской провинции Дамаск возвратились 20 человек, в Дейр-эз-Зор и Дамаск возвратились 206 человек, большая часть из которых женщины и дети. Об этом сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

Читайте также: В свои дома с 2015 года вернулись более миллиона граждан СирииИз Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска «Абу-эд-Духур» вернулись 404 беженца. За прошедшие сутки в свои дома вернулись 630 беженцев. Всего же с конца сентября 2015 года их число превысило 1,235 млн человек.

В ведомстве добавили, что граждане Сирии возвращаются в страну и с территории других стран. По данным центра, в настоящее время на территориях 45 государств находятся 6 638 530 зарегистрированных сирийских беженцев.

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«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана вернулись 95 беженцев. Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 14 839 человек», — говорится в бюллетене ведомства.

Вернуться на родину уже изъявили свыше 1,7 млн сирийцев из десяти стран мира, в том числе Ливана, Турции, Германии, Иордании, Ирака, Египта, Дании, Бразилии, Австрии и Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в места постоянного проживания возвратились 527 сирийских граждан.

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