Минфин США: Иранский сценарий санкций для России неприменим

Вашингтон, , 15:08 — REGNUM США не могут наложить на Россию те же санкции, что на КНДР и Иран. Это связано со встроенностью российской экономики в мировую финансовую систему, заявил в своем выступлении перед подкомитетом по финансовым службам и торговле комитета палаты представителей помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.

Американский Минфин находит разные подходы для санкций против других стран, включая Россию, Иран и Северную Корею. Масштабная экономика России хорошо интегрирована в мировую систему, тогда как КНДР и Иран десятки лет были в той или иной степени изолированы.

Это приходится учитывать для выбора инструментов давления на Россию. Оно должно быть наибольшим, но таким, чтобы сами США, их партнеры в Европе и мировая экономика как можно меньше ощущали «побочные эффекты».

Биллингсли отметил, что с января 2017 года под санкциями оказались 232 физических и юридических лица из ключевых секторов российской экономики. Примером «правильного» наложения ограничений он назвал санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга и их ключевых активов — «Русал», En+ и Renova Group, интегрированных в международные цепочки поставок.

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