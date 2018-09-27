Узбекские чекисты теперь будут отмечать профессиональный праздник 5 апреля

Ташкент, , 15:01 — REGNUM Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в ходе пленарно заседания 27 сентября одобрил закон «Об установлении Дня Службы государственной безопасности Узбекистана», таким днем определено 5 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во времена СССР узбекские чекисты, впрочем как и все их коллеги по стране, отмечали свой праздник 20 декабря, в день, когда в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

В 1991 году, сразу после обретения Узбекистаном независимости, Ислам Каримов 26 сентября преобразовал Комитет государственной безопасности при Совете Министров Узбекской ССР в Службу национальной безопасности (СНБ) Республики Узбекистан.

Действующий президент, Шавкат Мирзиёев, в свою очередь 14 марта 2018 года указом «О мерах по совершенствованию системы государственной безопасности Республики Узбекистан», переименовал СНБ в Службу государственной безопасности республики.

По мнению парламентариев, новый закон «будет способствовать усилению работы по военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию военнослужащих в духе патриотизма, преданности служебному долгу, привитию военнослужащим и сотрудникам чувства гордости за профессию, сплочению личного состава, повышению эффективности СГБ, формированию у граждан, в том числе у молодежи, активной жизненной позиции, а также привлекательности военной службы».