Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 17:00 — REGNUM Глава МИД Японии Таро Коно и его северокорейский коллега Ли Ён Хо встретились в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Несмотря на то, что беседа длилась 20 минут, Коно заявил, что ее можно назвать полноценной встречей. Также он отказался давать комментарии по этому поводу и раскрывать содержание переговоров. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», ранее на межкорейском саммите Сеула и Пхеньяна лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов начать прямые диалоги с Японией, но в «подходящее время». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже давно высказывает желание встретиться напрямую с северокорейским лидером и обсудить проблему похищения спецслужбами КНДР японских граждан в 1970-х и 1980-х годах. Предполагается, что Таро Коно предложил Ли Ён Хо оказать любую экономическую помощь, при условии полной денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации двусторонних отношений, которая возможна только после решения проблемы похищений.
Министр иностранных дел Японии и глава МИД КНДР встретились в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Японии Таро Коно и министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо провели первые за 3 года переговоры в штаб-квартире ООН
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