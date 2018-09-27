Премьер-министр Синдзо Абэ: Япония за свободную и справедливую торговлю

Нью-Йорк, США, , 17:49 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Япония будет способствовать свободной и справедливой торговле по всему миру. Он также отметил, что хочет «беспроигрышных» торговых отношений с Соединенными Штатами, так как и Япония и США имеют руководящую роль в глобальной системе свободной торговли еще с давних времен.

По сообщению японского новостного агентства «Тюнити Симбун», премьер также заявил, что будет настаивать на создании зоны свободной торговли в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) между 16 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай.

«В ближайшие три года я сделаю всё возможное, чтобы укрепить систему свободной торговли в мире», — сказал Абэ в своем обращении к ООН.

Президент США Дональд Трамп занялся проблемой торговых дефицитов США с такими странами, как Китай и Япония. Он надеется исправить это, заключив двусторонние торговые сделки. Для Японии приоритетным является многостороннее торговое сотрудничество.