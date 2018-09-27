Япония требует расширения состава Совета Безопасности ООН

Нью-Йорк, США, , 16:37 — REGNUM На встрече G4 в Нью-Йорке министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что нынешнее устройство Совета Безопасности ООН не отвечает нынешним реалиям, а постоянный состав не отражает изменений, происходящих в мире. Его поддержали другие участники «Группы четырёх» — Бразилия, Германия и Индия. Они, как и Япония, тоже добиваются принятия их Совбезом ООН в ряды постоянных членов. Как сообщает японское новостное агентство NHK, инициативу принятия новых постоянных членов поддерживает большинство стран. Однако в случае с Японией ситуация неоднозначная: она множество раз подавала заявку на принятие, но Китай как постоянный член каждый раз накладывал вето. Это связано, прежде всего, с историческим прошлым обеих стран.