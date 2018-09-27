Додон рассказал Козаку о «балансе» Молдавии между Россией и Западом

Кишинёв, , 14:54 — REGNUM «Мы стремимся достичь политического и экономического баланса в отношениях Молдавии со странами Запада и Востока. Этот баланс для Молдовы является жизненно необходимым», — заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам встречи со спецпредставителем президента России по торгово-экономическим отношениям с Молдавией Дмитрием Козаком, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Додона, он рассказал об этом Козаку. Также обсуждались итоги прошедшего в Кишиневе молдавско-российского экономического форума и возможность оказания технической помощи со стороны России молдавским производителям сельскохозяйственной продукции.

«Детально обсудили ситуацию по Приднестровью и перспективы развития диалога в приднестровском урегулировании. Высказались за активное содействие мерам по укреплению доверия и поддержанию постоянного диалога между представителями обоих берегов Днестра», — рассказал Игорь Додон.