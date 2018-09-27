СБУ начала преследование жителей Закарпатья за венгерские паспорта

Киев, , 14:52 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) начала преследование жителей Закарпатской области, получивших венгерское гражданство, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 27 сентября УНИАН.

По его словам, на Украине запрещено двойное гражданство, поэтому все, кто его имеют, понесут ответственность. Любой гражданин Украины, имеющий второй паспорт другого государства, будет лишен украинского гражданства, подчеркнул Луценко.

Напомним, на Украине разгорелся скандал после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатской области выдают венгерские паспорта. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что это недопустимо. В свою очередь, Будапешт ответил, что выдача второго гражданства для стран ЕС — совершенно нормальная процедура, и негодование Украине в этом случае неуместно, так как она хочет войти в ЕС.