Власти Йемена не продлили мандат ООН на пребывание в стране

Сана, , 14:56 — REGNUM Власти Йемена отказались продлить мандат ООН на пребывание в государстве, сообщает 27 сентября Anadolu.

Причиной подобного решения стало недовольство правительства обвинением в нарушении прав человека в раздираемой войной стране. Власти разочаровались действиями правозащитников, обвинив их в политизации конфликта.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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