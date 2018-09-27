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Власти Йемена не продлили мандат ООН на пребывание в стране

Политика

Они недовольны тем, что правозащитники критикует их за нарушение прав человека

Сана, 27 сентября 2018, 14:56 — REGNUM  Власти Йемена отказались продлить мандат ООН на пребывание в государстве, сообщает 27 сентября Anadolu.

Причиной подобного решения стало недовольство правительства обвинением в нарушении прав человека в раздираемой войной стране. Власти разочаровались действиями правозащитников, обвинив их в политизации конфликта.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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