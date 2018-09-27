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Лидер израильской оппозиции встретилась с Махмудом Аббасом

Политика

Главной темой встречи лидера израильской оппозиции и главы Палестинской Автономии стала ситуация в Секторе Газа

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 16:27 — REGNUM  25 сентября глава израильской оппозиции Ципи Ливни встретилась с главой Палестинской Автономии (ПА) Махмудом Аббасом. Встреча состоялась в Нью-Йорке, куда политики прибыли для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, главной темой диалога стала ситуация в Секторе Газа.

По мнению Ливни, ситуация на южной границе Израиля зашла в тупик, из которого только один выход — вернуть администрацию ПА в Сектор Газа до того, как «Газа окончательно превратится в ХАМАСтан». Глава израильской оппозиции призвала Махмуда Аббаса «не обижаться на США» и вернуться за стол переговоров «без одержимости гневом и новых оскорблений».

Ливни также заявила, что и израильская оппозиция, и большая часть израильского общество поддерживают принцип двух государств. При этом она отметила, что ее позиция соответствует стратегии внешнеполитического ведомства и служб безопасности Израиля. Стратегия заключается в создании союзов с умеренными против радикалов.

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Зарубежная хроника
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