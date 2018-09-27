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Главой Некоузского района Ярославской области стал сотрудник УФСБ Петров

Политика

Его избрали депутаты

Главой Некоузского района Ярославской области стал сотрудник УФСБ Петров
Иллюстрация: Yarregion.ru
Григорий Петров

Новый Некоуз, Ярославская область, 27 сентября 2018, 14:49 — REGNUM  27 сентября на заседании собрания представителей Некоузского района главой избран Григорий Петров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. За него проголосовали большинство депутатов.

До своего избрания Петров проходил службу в УФСБ России по Ярославской области старшим офицером группы прикомандированных отделений боевого планирования и применения сил и средств аппарата оперативного штаба. Он подполковник внутренней службы.

Он коренной житель Некоузского района, прекрасно знает все болевые точки, видит перспективы. Обладает хорошими лидерскими и организаторскими способностями, действует взвешенно и продуманно. Уверен, новый руководитель сможет решить социально-экономические задачи, стоящие перед районом», — сказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

Предыдущий глава — Сергей Некрутов — также участвовал в конкурсе на пост главы, но избран не был.

Читайте ранее в этом сюжете: Некоузский район Ярославской области может возглавить подполковник ФСБ

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