В Саксонии в 2019 году возможна коалиция партий ХДС и АдГ

Берлин, , 14:54 — REGNUM Саксонское отделение партии канцлера Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС) не исключает возможности создания коалиции с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) после местных выборов в 2019 году. Генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клинбайл призывает канцлера положить конец подобным играм, пишет SPIEGEL 27 сентября.

«От демократической партии я ожидаю, что она четко обособится от правых экстремистов и врагов демократии, — заявил Клингбайл. — Если АдГ, которая в Хемнице выходит на улицы вместе с неонацистами, теперь претендует на ведущую политическую роль в качестве коалиционного партнера Союза, необходимо решающее слово председателя партии Ангелы Меркель».

По его мнению, начало подобных дебатов неприемлемо. Клингбайл ждет четкой позиции ХДС на федеральном уровне.

Ранее лидер саксонской ячейки ХДС Кристиан Хартманн не исключил союза с АдГ, объяснив это уважением мнения избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре партия «Альтернатива для Германии» вышла на второе место по популярности у электората, опередив СДПГ. Особенно прочны ее позиции в землях восточной части Германии, в том числе в Саксонии.

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