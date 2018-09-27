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Президент Реджеп Эрдоган: Турция не перестанет покупать иранский газ

Политика

Власти Турции не намерены прекращать закупки газа из Ирана, несмотря на санкции США против Тегерана

Президент Реджеп Эрдоган: Турция не перестанет покупать иранский газ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 16:18 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Турция не перестанет импортировать газ из Ирана. Также в своем интервью, данном в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган сделал еще несколько заявлений.

По словам лидера, Турция не готова вести мирные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также, как сообщает турецкое новостное агентство «Миллет», Эрдоган коснулся темы «дела пастора Брансона».

Президент заявил, что судьба Брансона зависит от судебной системы Турции, а не от политиков, так как его задержали на территории Турции по обвинению в связях с террористическими организациями. Суд по делу пастора назначен на 12 октября. Эрдоган заявил, что по законам Турции он не обладает правом помилования Брансона.

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Зарубежная хроника
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