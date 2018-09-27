Премьер Бангладеш дала три совета по разрешению кризиса народа рохинджа

Нью-Йорк, США, , 16:47 — REGNUM На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Бангладеш предложила план из трёх пунктов для возвращения беженцев-рохинджа на родину. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», Хасина Вазед подчеркнула, что Бангладеш за короткий срок сумела обеспечить все базовые потребности уже одного миллиона рохинджа.

План состоит из следующих пунктов:

Во-первых, по мнению премьер-министра, необходимо найти истинные причины насильственного перемещения рохинджа мьянманскими военными, потому что «рохинджа жили на территории мьянманского штата Ракхайн уже несколько сотен лет».

Во-вторых, правительство Мьянмы должно предоставить всем рохинджа полноценное гражданство, создать атмосферу безопасности для всех перемещенных лиц.

В-третьих, премьер-министр заявила о необходимости создать миссию по установлению фактов, целью которой будет сбор информации о преступлениях, которые привели к перемещению рохинджа, а также поиск виновных и организация суда над ними.