Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Премьер Бангладеш дала три совета по разрешению кризиса народа рохинджа

Политика

Во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед предложила разрешить кризис рохинджа с помощью плана из трёх пунктов

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 16:47 — REGNUM  На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Бангладеш предложила план из трёх пунктов для возвращения беженцев-рохинджа на родину. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», Хасина Вазед подчеркнула, что Бангладеш за короткий срок сумела обеспечить все базовые потребности уже одного миллиона рохинджа.

План состоит из следующих пунктов:

Во-первых, по мнению премьер-министра, необходимо найти истинные причины насильственного перемещения рохинджа мьянманскими военными, потому что «рохинджа жили на территории мьянманского штата Ракхайн уже несколько сотен лет».

Во-вторых, правительство Мьянмы должно предоставить всем рохинджа полноценное гражданство, создать атмосферу безопасности для всех перемещенных лиц.

В-третьих, премьер-министр заявила о необходимости создать миссию по установлению фактов, целью которой будет сбор информации о преступлениях, которые привели к перемещению рохинджа, а также поиск виновных и организация суда над ними.

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Зарубежная хроника
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