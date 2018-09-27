Палестина: сотни еврейских поселенцев штурмуют мечеть Аль-Акса

Рамалла , , 14:35 — REGNUM Официальные лица Палестины заявили о сотнях еврейских поселенцев, штурмующих мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщает 27 сентября Anadolu.

«Более 930 поселенцев и офицеров полиции совершили набег на мечеть, в которой они совершили талмудические ритуалы», — отметил представитель иерусалимского религиозного объединения Фирас аль-Дибс.

Напомним, мечеть Аль-Акса является третье по значимости мусульманской мечетью, после мечети аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине. Одновременно здесь могут молиться порядка 5 тыс. верующих.

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