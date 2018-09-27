Комитет Госдумы по энергетике оценивает перспективы газового экспорта

Москва, , 14:28 — REGNUM 26 сентября глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный сообщил журналистам, что, по его оценкам, к 2030 году поставки российского газа за рубеж достигнут 350 млрд кубометров.

«Безусловно, это весьма оптимистичный сценарий, — уточнил Завальный. — И для его реализации должно совпасть много факторов, но нынешний и прогнозный уровень цен на углеводороды, перспективы роста спроса на газ в Европе и Азии, планы компаний и меры господдержки в принципе позволяют его реализовать».

По оценке Завального, порядка 130 млрд кубов из прогнозируемых 350 млрд придется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, причем половину этих объемов составят поставки сжиженного газа. А вот дальнейший текст его заявления вызывает здоровое недоумение: «Важно уже сейчас создать такую модель взаимодополнения всех российских газовых экспортных проектов, которая позволит максимизировать доходы страны от экспорта, сбалансировав при этом интересы государства, регионов и компаний. И создать для реализации проектов соответствующую нормативную базу».

Поверим алгеброй гармонию заявление господина депутата — в данном случае это совсем несложно. 130 млрд. кубометров для Азиатско-Тихоокеанского региона — из чего они могут сложиться? Первый в России завод по сжижению природного газа работает на Сахалине, объем его производства составляет 10 млн. тонн в год, и этот СПГ действительно законтрактован странами именно этого региона. После регазификации 10 млн. тонн СПГ дают около 13,5 млрд. кубометров газа. На Ямале продолжается строительство завода «Ямал-СПГ» — две технологические линии уже приняты в эксплуатацию и работают, идет монтаж еще двух. Проектная мощность завода — 18,5 млн. тонн СПГ ежегодно. Но далеко не все объемы СПГ предназначены для экспорта в АТР — частная компания НОВАТЭК, которой принадлежит контрольный пакет «Ямал-СПГ», прилагает максимум усилий для диверсификации рынков сбыта. Уже в этом году газовозы из Заполярья начали осуществлять поставки в Испанию, в Бразилию, усилиями французского Total, входящего в число акционеров предприятия ямальский СПГ продается на спотовом рынке, добираясь через цепочки посредников даже до США. Единственное, что точно известно о направлении сбыта — газ с «Ямал-СПГ» не придет в ту часть Европы, где работает «Газпром», таким было требование Владимира Путина. Не будет излишне смелым предположение, что до АТР доберется не более 60% СПГ, производимого на этом заводе и, вероятнее всего, так же будет выглядеть ситуация и для второго проекта НОВАТЭК на Гыданском полуострове — «Арктик СПГ-2», мощность которого должна составить 20 млн. тонн СПГ в год. Следовательно, на долю АТР будет приходиться порядка 25 млн. тонн СПГ от НОВАТЭК, что составит еще 34,5 млрд. кубометров природного газа. Складываем — получаем 48 млрд. кубометров, а не заявленные господином депутатом 65 млрд. За счет чего можно «добрать» недостающее? Из проекта «Печора СПГ» вышел его основной акционер — «Роснефть», после чего проект просто «умер». Но от проекта строительства завода по сжижению природного газа на Дальнем Востоке «Роснефть» не отказывается, поиск инвесторов продолжается. Вот только проектная мощность будущего «Дальний Восток СПГ» должна составить 6,5 млн. тонн ежегодно или 9 млрд. кубометров природного газа. Итого — 57 млрд. кубометров при условии, что все заявленные проекты удастся реализовать.

Впрочем, итоговая цифра в 130 млрд. кубометров совершенно реальна. В следующем году будет введен в строй магистральный газопровод «Сила Сибири-1» мощностью 38 млрд. кубометров газа в год, после участия Си Цзиньпиня в работе Восточного экономического форума активизировались переговоры по «Силе Сибири-2» и «Силе Сибири-3». Если исходить из заявленных в 2015 году предварительных цифр в 30 млрд. кубометров и 10 млрд. кубометров, то все сходится, пусть и не за счет СПГ. Но недоумение вызывает даже не то, что господин депутат несколько ошибочно оценивает возможности наших газовых компаний, а его мысль о том, что для реализации проекта «нужна нормативная база». «Газпром», НОВАТЭК и «Роснефть» работают на основе действующего законодательства, у них и у России с «нормативной базой» все в полном порядке. И упомянутое Павлом Завальным «взаимодополнение» требуется не газовым компаниям, а нашему правительству и «Росатому» — СПГ в АТР предстоит везти по Северному морскому пути 12 месяцев в году. Это возможно только при помощи атомных ледоколов новейших поколений, которые нужно суметь построить в необходимом количестве. Этот вопрос и должен стать предметом главной заботы Государственной думы и правительства, а не некая «нормативная база».