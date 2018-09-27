Истребители ВКС РФ успешно посадили «самолет-нарушитель»

Москва, , 14:25 — REGNUM Экипажи истребителей российских ВКС отработали действия по принудительной посадке на аэродром самолета-нарушителя. Тренировка проходила совместно с органами управления и дежурными по ПВО силами объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ, сообщили 27 сентября в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что в тренировке принимали участие экипажи истребителей МиГ-31, МиГ-29 и Су-30СМ. В качестве условного «самолета-нарушителя» границы использовался Ан-26 ВВС и войск ПВО Белоруссии, сообщили в ведомстве.

«Получив команду с земли, истребители взяли на сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке», — добавили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском военном ведомстве заявили, что 27 сентября был дан старт учениям по противовоздушной обороне под управлением ВКС России. Участие в маневрах принимают около сотни боевых самолётов семи стран СНГ.

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