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Открыта выставка «Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания»

Политика

Путин направил участникам выставки приветственную телеграмму

Москва, 27 сентября 2018, 14:24 — REGNUM  Сегодня, 27 сентября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и гостям историко-документальной выставки «Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания». Выставка приурочена 25-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписание которого обеспечило условия для расширения межгосударственных связей России и Таджикистана, сообщается на сайте Кремля.

В приветственной телеграмме говорится, что отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства. Россия и Таджикистан наладили двусторонний политический диалог, продуктивное торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, военное и культурное сотрудничество.

Глава российского государства выразил уверенность, что выставка станет важным событием в культурной и общественной жизни России и Таджикистана.

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Как сообщало ИА REGNUM , президент России Владимир Путин намерен посетить Таджикистан 28 сентября. Глава российского государства примет участие во встрече глав государств СНГ.

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Внешняя политика Таджикистана
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