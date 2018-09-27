В Тюменской области назначен почётный консул Южной Кореи

Тюмень, , 15:08 — REGNUM В Тюменской области назначен почётный консул Республики Корея. Им стал предприниматель и общественный деятель Игорь Самкаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Игорь Самкаев будет заниматься развитием дружественных отношений Тюменской области и Южной Кореи. Содействовать обмену опытом и кадрами, поддерживать организацию форумов, защищать права и интересы граждан Южной Кореи в регионе.

Об открытии консульства в Тюмени было заявлено ещё экс-губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым в июне 2017 года. В регионе проживает более 400 корейцев. В последние годы на регулярной основе организуются взаимные визиты делегаций Республики Корея и Тюменской области. Среди сфер взаимного интереса — медицина, культура, промышленность, туризм, нефть и газ, IT-технологии.