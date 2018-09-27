Премьер-министр Франции: Правительство не хочет вернуться к децентрализации

Марсель, Франция, , 14:28 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил в четверг, 27 сентября, что «никто, включая правительство» не хочет вернуться к децентрализации, сообщает Europe1.

Эдуард Филипп выступил перед местными избранными представителями, собравшимися в Марселе на съезде регионов. Премьер-министр намерен восстановить диалог с общинами, сохранив курс, установленный исполнительной властью.

«Никто не хочет вернуться к децентрализованной концепции и особенно правительство», — заверил Эдуард Филипп в ответ на критику выборных должностных лиц, которые обвиняют исполнительную власть в проведении политики децентрализации. «Существенная связь, объединяющая нас была ослаблена, я не думаю, что она была нарушена», — заявил он, подчеркнув, что «мы не можем восстановить страну, не сотрудничая с сообществом».

«Я не отрицаю тех масштабов, которые государство просит от вас, но моя цель сделать так, чтобы курс, установленный Президентом Республики, был осуществлен, в частности в отношении контроля за расходами», — заявил премьер-министр. Он подчеркнул свое желание «улучшить» принятые договоренности.

Напомним, децентрализация — это термин, обозначающий политическую концепцию, введённую в действие в 1968—1990 гг. воФранции.