Ненецкое заксобрание возглавил единоросс

Нарьян-Мар, , 14:11 — REGNUM Сегодня депутаты Ненецкого окружного собрания собрались на первую сессию. Главным вопросом повестки стал выбор спикера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оказалось, что на должность председателя претендует только единоросс Александр Лутовинов, представители других политически сил своих кандидатов не выдвинули. В результате голосования Лутовинов получил поддержку 16 новоиспеченных парламентариев из 19. Заместителем Лутовинова избран депутат Максим Арбузов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» на прошедших выборах в окружное Собрание получила 11 мандатов. КПРФ будет представлена в парламенте тремя членами, ЛДПР — двумя. По одному мандату получили партии «Коммунисты России», «Родина» и «Справедливая Россия».

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