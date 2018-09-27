Рухани: США ничего не добились в ООН

Тегеран, , 14:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, выступивший 25 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, не смог добиться никаких успехов, заявил 27 сентября президент Ирана Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

Глава Белого дома с трибуны Генассамблеи ООН обвинил руководство исламской республики в том, что Тегеран не уважает соседние страны, а также сеет хаос в регионе.

«У американцев нет никаких достижений на этом публичном мероприятии», — отметил он, добавив, что оно продемонстрировало изоляцию Вашингтона.

Рухани напомнил, что когда Трамп в начале своей речи затронул вопрос своих достижений за первые два года правления своей администрации, это вызвало смех в аудитории.

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«Сегодня важнее другое, за исключением одной-двух стран, никто не поддерживает США», — уточнил Рухани.

«Такая политическая изоляция редка для США», — добавил он.

Напомним, ранее Рухани назвал разрыв отношений Ирана с США временным явлением, поскольку Вашингтон будет вынужден вернуться к сотрудничеству по ядерной программе Ирана.