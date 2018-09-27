Путин: Между Москвой и Душанбе налажен содержательный диалог

Москва, , 13:55 — REGNUM Высокий уровень отношений между Россией и Таджикистаном отметил российский президент Владимир Путин в послании организаторам и гостям историко-документальной выставки «Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания». Текст послания опубликован 27 сентября пресс-службой Кремля.

«За прошедшие четверть века отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в послании главы государства.

Москва и Душанбе наладили содержательный двусторонний политический диалог, они продуктивно сотрудничают в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, военной сферах, добавил он.

Президент РФ также отметил развитие межрегиональных контактов, обмен достижениями в области науки, культуры, образования и просвещения. Хорошую отдачу даёт координация усилий в таких форматах, как СНГ, ШОС, ОДКБ.

Как сообщало Иа, 27 сентября в Москве открылась выставка «Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания», приуроченная к 25-летию подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Душанбе. Вечером того же для состоится визит Путина в Душанбе.

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