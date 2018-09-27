Назарбаева прокомментировала законопроект о религиозной деятельности

Астана, , 14:05 — REGNUM В Казахстане принято либеральное законодательство и отношение ко всем религиям, заявила 27 сентября председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева. Об этом сообщает издание Zakon.kz.

«Мы казахи, мы не арабы. В целом я считаю у нас очень либеральное законодательство и отношение ко всем религиям. Оно демократичное, никто не притесняется», — заявила Назарбаева.

Сенатор добавила, что в обществе сложилось ассоциация относительного внешнего вида представителей нетрадиционных религиозных течений. Поэтому этот вопрос необходимо учесть в рассматриваемом законопроекте.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Сенат парламента Казахстана вернул Мажилису проект закона о религиозной деятельности и религиозных организациях.

Отметим, Дарига Назарбаева является старшей дочерью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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