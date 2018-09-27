ГД уточняет порядок наделения судей полномочиями и предоставления жилья

Москва, , 14:21 — REGNUM Законопроект о порядке наделения полномочиями судей Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Разграничивается порядок наделения полномочиями председателя Верховного суда РФ, его заместителей, судей Верховного суда РФ и порядок наделения полномочиями председателей, заместителей председателей и судей других судов.

Кроме того, устанавливаются ограничения для председателей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда на занятие одной и той же должности более двух раз подряд.

Одновременно прописывается нормы о предоставлении судьям жилья. Также устанавливается порядок признания судей ВС нуждающимися в жилых помещениях и принятия их на учет в качестве таковых в целях предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения и строительства жилья, а также порядка принятия решений о предоставлении такой выплаты.

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