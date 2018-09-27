Южнокорейский лидер торопит Трампа с новой встречей с Ким Чен Ыном

Сеул, , 13:35 — REGNUM По заявлению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сделанному в интервью американской телекомпании «Fox», лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп могут провести свою вторую встречу уже до конца нынешнего года, сообщает 26 сентября Синьхуа.

По мнению южнокорейского лидера, если США сумеют адекватно отреагировать на усилия, предпринимаемые КНДР по ключевым вопросам двусторонней повестки, включая денуклеаризацию, то процесс подготовки такой встречи можно ускорить.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Дональд Трамп пообещал отказаться от предвзятых подходов к Пхеньяну и установит с ним отношения нового типа. Если это произойдет, то, по мнению южнокорейского президента, денуклеаризация может быть проведена до завершения полномочий Трампа.

Ранее Мун Чжэ Ин заявлял, что главным стимулом для КНДР участвовать в этом процесс является международно-правовое завершение Корейской войны (1950−1953 гг.).

Также лидер Южной Кореи сообщил о своей встрече на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с Дональдом Трампом, который пообещал ему в скором времени обнародовать информацию о новой встрече с Ким Чен Ыном.

Активность Южной Кореи в переговорном процессе наблюдатели связывают с Пхеньянской декларацией, подписанной 19 сентября в ходе визита Мун Чжэ Ина в КНДР.