В Раде приветствовали выступление Порошенко на Генассамблее ООН

Киев, , 13:34 — REGNUM «Во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко сделал акцент на необходимости ввода на Донбасс миротворческой миссии с широким мандатом временной международной администрации, под эгидой ООН». Об этом 27 сентября написала на своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

«Конечно, ключевая тема выступления президента Порошенко с высокой трибуны Генассамблеи ООН — это последствия российской агрессии и оккупации, захвата Крыма и Донбасса, экологическая катастрофа оккупированных территорий, милитаризация когда-то туристического полуострова, нарушения прав человека. Особый акцент — призыв поддержать введение миротворческой миссии с широким мандатом временной международной администрации, под эгидой ООН. Президент говорил об очередных провокации россиян в Азовском море, и незаконно построенный керченский мост», — отметила Геращенко.

Вице-спикер Рады также выразила надежду, что ГА ООН поддержит «резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины».

Ранее во время выступления на Генассамблеи ООН Порошенко заявил, что Кремль игнорирует все предложения украинской стороны обменять граждан России, осужденных за преступления против суверенитета Украины, на украинских заключенных.

«Все украинские предложения обменять российских граждан, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, на украинских, которых держат как политзаключенных, полностью игнорируются», — сказал Порошенко.

При этом он обвинил Россию «в репрессиях по национальному признаку».

«Список заложников и жертв российского оккупационного режима в Крыму растет почти ежедневно. Кажется, что быть украинцем или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением. Крымского фермера Владимира Балуха арестовали и посадили на 5 лет за поднятия украинского флага над собственным домом. Крымский режиссер Олег Сенцов находится за решеткой исправительной колонии на севере России, отбывая 20-летний срок по сфабрикованным обвинениям», — заявил Порошенко.