«Хоть бы попрощался по-человечески» — сахалинцы о внезапном уходе Кожемяко

Южно-Сахалинск, , 13:38 — REGNUM Олег Кожемяко, как сейчас пишут сахалинские СМИ, покинул регион «по-английски» — внезапно и ничего не объясняя населению. Такой способ расставания многие восприняли с обидой. Люди полагают, что так глава региона уходить не должен, тем более — с Сахалина, где все постсоветские губернаторы то уходили досрочно, то погибали, то садились в тюрьму. В течение недели президент России решит, кто будет назначен врио губернатора островного региона. Сегодня главный вопрос, который обсуждают на островах — кто следующий займет главный пост в Сахалинской области? Мнения и предположения изучал корреспондент ИА REGNUM.

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Ни один глава Сахалинской области еще не ушел со своего поста «как положено» — на пенсию, либо проиграв выборы. В 1993 году главой администрации Сахалина стал Евгений Краснояров. В отставку он ушел уже в 1995 году — досрочное сложение полномочий тогда связывали со страшной трагедией в Нефтегорске: землетрясение унесло жизни более 2000 человек, здания и сооружения были построены без учета сейсмики, а власти в первые дни после трагедии проявили не лучшие качества.

Красноярова сменил Игорь Фархутдинов. Он пользовался большим уважением сахалинцев и курильчан. Но Фархутдинов погиб 20 августа 2003 года в результате крушения вертолета.

Фархутдинова на посту губернатора Сахалина сменил Иван Малахов — в правительстве Фархутдинова он работал первым вице-губернатором. На очередных досрочных выборах был избран главой региона. В августе 2007 года Иван Малахов был отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным — в связи с утратой доверия. Ранее деятельность Малахова резко раскритиковал тогдашний полпред президента в ДФО Камиль Исхаков.

Ивана Малахова на посту губернатора Сахалина сменил Александр Хорошавин. Финал его деятельности известен всей стране — весной 2015 года он был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и многочисленных коррупционных деяниях, отрешен от должности президентом в связи с утратой доверия, а впоследствии осужден и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Теперь регион досрочно, проработав на посту губернатора немногим более 3 лет, покинул Олег Кожемяко.

Понять обиду и раздражение сахалинцев вполне можно.

«Я, конечно, категорически против таких поступков. Человек, который говорил, что полюбил Сахалинскую область, так много обещал сделать, просто взял и быстро сбежал. Я такого не ожидала, это обидно. Столько проектов начал… Я считаю, если уж взялся, то доведи до конца. А иначе — это нечестно по отношению к населению», — привело слова сахалинской региональной общественной организации пенсионеров «Совесть» Татьяны Рукавишниковой ИА Сахалин. Инфо

От СМИ не отстают и социальные сети:

«То, что Кожемяко удрал, даже для приличия не записав обращение к сахалинцам, говорит о том, что ему изначально было глубоко плевать на острова. Очень надеемся, что он наберется все-таки совести и попрощается по-человечески», — пишут сегодня в соцсетях сахалинцы.

Многие на Сахалине признают, что при губернаторстве Кожемяко в регионе произошли определенные позитивные изменения. Однако сахалинцы не на шутку разозлены таким отношением:

«Да для него Сахалин был просто трамплином по пути к Приморью. Очень некрасивый поступок», — пишут островитяне.

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В числе претендентов на пост губернатора Сахалина сегодня в региональных СМИ называют исключительно местных политиков.

Один из наиболее часто упоминаемых кандидатов — мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Однако вряд ли эта кандидатура может рассматриваться всерьез.

Сергей Надсадин не очень-то эффективно управляется даже с региональной столицей. За это его неоднократно критиковал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Критика полпреда стала столь частой, что накануне каждого нового визита Трутнева на острова сахалинцы в социальных сетях в шутку советовали мэру Надсадину самостоятельно заранее «встать в угол».

Накануне одного из визитов полпреда Сергей Надсадин прославился на всю страну тем, что занавесил гнилые бараки в центре города баннерами с изображением современных фасадов. Баннеры были из плотной ткани, не пропускали ни свет, ни воздух. Несчастные обитатели бараков не хотели сидеть в темноте и в духоте, и ковыряли в баннерах дырки. За это мэрия грозила им привлечением к ответственности за порчу муниципального имущества. Люди нажаловались тогда Юрию Трутневу, а мэр Южно-Сахалинска получил очередной нагоняй.

Резкой критике деятельность Сергея Надсадина за «непрезентабельный и затрапезный вид города» подвергла во время рабочей поездки на острова спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В числе претендентов еще в первой половине дня называли депутата ГД РФ от Сахалина Георгия Карлова, но он уже сообщил, что баллотироваться не станет.

Еще один «герой дня» — бывший министр спорта Антон Зайцев. Его имя тоже упоминают, но непонятно по каким основаниям.

Также называют в качестве возможного кандидата заместителя председателя правительства Сахалина Владимира Сидоренко. Правда, также не называют оснований для таких предположений.

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Выборы нового губернатора Сахалина состоятся через год — в сентябре 2019 — го. Об этом сегодня сообщил заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов:

«Владимир Путин также примет решение, кто станет временно исполняющим обязанности губернатора островного региона. Это произойдет на этой неделе или в начале следующей недели. Выборы состоятся через год, в единый день голосования. У нового руководителя будет почти год на то, чтобы доказать, что он тот человек, который сможет эффективно работать на благо островной области», — сказал Куранов.

Скорее всего, на Сахалин опять пришлют «варяга». И ситуация получается не слишком оптимистичная: «варягов» Сахалин не любит, он им не верит и у него есть на то причины. Среди местных элит выбирать фактически некого. Федеральным властям стоит поискать очень хорошего «варяга» — такого, которому поверят на островах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Сахалина Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края. В Приморье провальными оказались два тура губернаторских выборов подряд. Итоги второго тура были отменены по рекомендации ЦИК РФ. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко подал президенту прошение об отставке. Владимир Путин прошение удовлетворил. В отличие от московских экспертов, дальневосточные политологи предупреждают, что, хотя Кожемяко и идеальная на сегодняшний день кандидатура для Приморья, однако протестные настроения в регионе продолжают нарастать, люди не видят никаких улучшений от глобальных проектов властей, жизнь ухудшается. Поэтому простыми для Кожемяко выборы в Приморье не будут.