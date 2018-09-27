19-летний военнослужащий погиб в Карабахе «от пули противника»

Степанакерт, , 13:33 — REGNUM В Нагорном Карабахе при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Армии обороны Карабаха.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны НКР, 26-го сентября, приблизительно в 20:10, в одной из воинских частей на северном направлении Армии обороны Нагорного Карабаха пока при невыясненных обстоятельствах смертельное ранение получил военнослужащий Армии обороны, 19-летний Агаси Дереникович Мкртчян.

Президент НКР Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Агаси Мкртчян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».

Как сообщил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, Агаси Мкртчян погиб от пули противника.

По словам Бабаяна, в целом на границе с Азербайджаном стабильная ситуация. Пресс-секретарь также проинформировал, что несмотря на то, что военные учения в Азербайджане завершились, но азербайджанская сторона продолжает держать на границе около 30% тех военнослужащих и техники, принимавших участие в учениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Нью-Йорке состоялись переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, которые, по словам Мамедъярова, были «важным и интересным обменом мнениями по решению продолжающегося конфликта, установлению длительного мира в регионе и необходимых шагов для этого.

За последнюю неделю это третий случай гибели армянского военнослужащего в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана.