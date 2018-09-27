Китай осудил присутствие американского B-52 в зоне Южно-Китайского моря

Пекин, , 13:36 — REGNUM Китай осудил военные действия США, а именно присутствие американского бомбардировщика B-52 в акватории Южно-Китайского моря 27 сентября 2018 года, сообщает Sindonews.

B-52 — американскийтяжёлый стратегический бомбардировщик второго поколения. Одна из его модификаций — B-52G — является абсолютным рекордсменом по дальности полетов средибоевых самолётов.

По словам Пекина, действия Пентагона классифицируются как провокации.

Китай выступает против американского присутствия в регионе. «Действия США — провокация», — говорится в заявлении министерства обороны Китая в четверг, 27 сентября. При этом, в сообщении не было сказано какой ответ последует за провокационными действиями США.

Напомним, американский бомбардировщик В-52 пролетел над спорными островами в Южно-Китайском море во вторник, 25 сентября. Маневр повторился через день после того, как Вашингтон подтвердил, что бомбардировщик B-52 продолжит совершать полеты в международном регионе Южно-Китайского моря, недалеко от спорных территорий.

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