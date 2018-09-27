Новым сенатором от Смоленской облдумы станет представитель ЛДПР

Смоленск, , 13:30 — REGNUM Сергей Леонов сменит Людмилу Козлову в Совете Федерации — сегодня, 27 сентября, депутаты Смоленской облдумы выбрали его своим представителем в верхней палате российского парламента. Леонов является координатором регионального отделения ЛДПР, от него же баллотировался в облдуму.

По информации «Рабочего пути», кандидатура Леонова на предоставление полномочий представителя облдумы в Совете Федерации была выдвинута консолидированным решением четырех фракций думы — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров за справедливость. За наделение Леонова полномочиями члена Совета Федерации проголосовали 42 депутата.

Таким образом, Сергей Леонов сменит в Совете Федерации Людмилу Козлову, которая представляла там облдуму с сентября 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же депутаты Смоленской облдумы шестого созыва выбрали председателя — им снова стал представитель «Единой России» Игорь Ляхов.

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