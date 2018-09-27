Президент поручил Совбезу разобраться со скандалом в МИД Киргизии

Бишкек, , 13:30 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил секретариату Совета безопасности провести тщательную проверку заявлений посла в Южной Корее Кылычбека Султана о многочисленных нарушениях в диппредставительстве в Малайзии. Об этом сообщила сегодня, 27 сентября, пресс-служба главы государства.

Также президент дал Совбезу поручение объективно разобраться с поступившим от министерства иностранных дел предложением об увольнении Султана, в связи допущенными им нарушениями правил внешнеполитического ведомства.

Для разрешения сложившейся ситуации киргизстанский лидер порекомендовал Совету безопасности привлечь к работе представителей компетентных госорганов.

Напомним, 24 сентября 2018 года посол Киргизии в Южной Корее Кылычбек Султан устроил пресс-конференцию, в ходе которой заявил о многочисленных нарушениях со стороны работников киргизского посольства в Малайзии.

После этого министерство иностранных дел обвинило дипломата в игнорировании правил профессиональной этики, а также заподозрило Султана в том, что он сам также может быть замешан в указанных им нарушениях. По этим причинам МИД направил на рассмотрение президента предложение уволить Кылычбека Султана с поста руководителя диппредставительства.

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