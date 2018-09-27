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Глава МИД Ирана: Индия продолжит сотрудничество с Ираном

Политика

Нью-Дели также не откажется от импорта нефти из исламской республики

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 13:30 — REGNUM  Индия привержена тому, чтобы продолжать экономическое сотрудничество с Ираном, заявил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства выступил после встречи со своей индийской коллегой Сушмой Сварадж в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Наши индийские друзья всегда занимали категорическую позицию в намерении продолжать экономическое взаимоотношение и импорт нефти», — подчеркнул он.

«Я услышал такие же заявления и от моего индийского коллеги», — добавил он.

Напомним, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном — глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что вслед за этим шагом последует возвращение санкций против исламской республики, а также введение запретительных мер для тех стран, которые поддерживают экономическое сотрудничество с Тегераном.

После выхода США Сварадж заявила, что Нью-Дели придерживается исключительно санкций ООН, а не отдельных стран, намекая на США.

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Противостояние Ирана и США
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