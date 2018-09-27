Четверг, 27 Сентября 2018 года
14:04:20 МСК

Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев встретились в Душанбе

Политика

Главы государств надеются решить «существующие пока еще некоторые трудности»

Душанбе, 27 сентября 2018, 13:28 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе, куда прибыл сегодня, 27 сентября, для участия в саммите СНГ.

Как сообщает пресс-служба главы Таджикистана, президенты «выразили удовлетворение процессом реализации подписанных в ходе визитов документов и устранением преград и препонов (так в тексте — прим. ИА REGNUM в сближении стран».

Эмомали Рахмон заверил Шавката Мирзиёева в том, что «разработка и реализация проектов, расширение сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах между странами находятся под непосредственным контролем Главы таджикского государства, и для осуществления задуманных планов используются все незадействованные ресурсы, и принимаются конкретные меры».

Президенты надеются на рост сотрудничества и решение «существующих пока еще некоторых трудностей».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Таджико-узбекские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить