На украинских выборах возможен «единый» пророссийский кандидат — эксперт

Киев, , 13:26 — REGNUM Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко допускает, что на украинских президентских выборах будет единый кандидат «от Москвы». Об этом политолог Фесенко написал на своей странице в Фейсбуке.

«Главные интриги начального этапа (точнее, прелюдии) избирательной кампании: — Будет ли единый кандидат «от Москвы»? 50/50. Даже если и договорятся, то это будет очень неустойчивый союз, поддерживаемый только из Москвы. Как показывает история, триумвираты — очень шаткая конструкция», — считает он.

При этом Фесенко ожидает участия в президентской гонке актера, шоумена и комика Владимира Зеленского и певца Святослава Вакарчука.

«Будут ли баллотироваться В. Зеленский и С. Вакарчук? Скорее да, чем нет», — добавил Фесенко.

В то же время политолог считает, что на предстоящих президентских выборах не появится «темная лошадка», поскольку на раскрутку кандидата осталось мало времени.

«Появится ли «темная лошадка» (скрытый фаворит)? Скорее всего — нет. Всех остальных возможных кандидатов, кроме восьмерки потенциальных фаворитов, не знает около или даже больше половины избирателей. А на масштабную раскрутку осталось очень мало времени. Вместо «темной лошадки» будут две «цирковые», — сообщил Фесенко.

Он также прогнозирует, что на Украине уже не будет досрочных парламентских или президентских выборов, а также конституционной реформы по ограничению полномочий президента.

«Возможны ли нестандартные сценарии? Теоретически возможны, но пока маловероятны. Назову два таких сценария: 1) конституционная реформа с ограничением полномочий президента; 2) одновременное (или почти одновременное) проведение досрочных парламентских и президентских выборов. На первый сценарий осталось крайне мало времени, и президент его публично отверг. По второму сценарию есть некоторые нормативные противоречия и потенциальные риски. В процессе его реализации (для чего потребуется роспуск парламента) могут возникнуть сбои», — подытожил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты сентябрьского соцопроса. Так, согласно исследованию, трехпроцентный барьер в Раду прошли бы восемь партий. В партийном рейтинге лидирует партия «Батькивщина», за которую проголосовали бы 14% опрошенных. На втором месте — партия «Слуга народа» — 8,2%, на третьем — партия «За жизнь» — 6,4%. Также трехпроцентный барьер преодолевают партии Гражданская позиция (6,2%), Блок Петра Порошенко «Солидарность» (5,9%), Оппозиционный блок (5,8%), Радикальная партия (4,6%), Самопомощь (3,4%).

Кроме того, на президентских выборах больше всего избирателей готовы отдать свои голоса за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 13,2%. При этом второе место рейтинга занял шоумен Владимир Зеленский — 7,8%, у действующего президента Петра Порошенко — 6,8% (третья позиция), лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко набрал 6,6% голосов.